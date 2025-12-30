Vacanze estive in Italia

Viola, una ragazza di 15 anni, vive la competizione con l’ingenuità della sua età, cercando di tenere il passo con l’immagine che i social impongono. La mamma, Vittoria, racconta che con l’arrivo delle vacanze di Natale, la sovraesposizione mediatica rende tutto più complicato. La famiglia di Vittoria non ha grandi preoccupazioni, ma nemmeno ampi spazi di manovra, quindi non possono permettersi vacanze in località esotiche come le Maldive o la settimana bianca.

Quando Viola chiede se potranno partire, i genitori parlano apertamente con le figlie e spiegano che non ci sono abbastanza soldi per soddisfare ogni desiderio. Vittoria concorda con il punto di vista espresso da suo marito: “Imparare a relazionarsi con le piccole e grandi frustrazioni della vita fa parte del percorso di crescita”.

Un secondo elemento importante per i genitori è il tema del confronto: “Ci sembra un po’ assurda questa corsa a mostrare e a dimostrare sempre qualcosa a chi guarda”. Vittoria vorrebbe che sua figlia riflettesse un po’ di più e fosse più consapevole sul ruolo della pressione sociale. La conversazione sull’argomento è un work in progress: “Viola non sempre riesce a razionalizzare, di solito è come se facessimo due passi avanti e uno indietro”.

La mamma ha capito che il nocciolo della questione è farsi notare, sentirsi speciale non per quello che si fa, ma di riflesso, per come lo vivono gli altri. La dottoressa Rossana Silvia Pecorara, psicologa e mental coach, osserva che “il punto di vista dei genitori coglie molto bene un fattore centrale: la figlia non esprime il desiderio di viaggiare per fare esperienza, ma per dimostrare agli altri che fa cose interessanti”. La psicologa sottolinea l’importanza di coltivare un tipo di conversazione in cui ci si interroga sul senso che le cose hanno per noi al posto di farle per attirare le attenzioni degli altri.