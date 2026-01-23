6.1 C
Vacanze estive in Europa

Da stranotizie
È arrivato il momento di pianificare le vacanze estive per assicurarsi che l’anno prosegua nel migliore dei modi. Prenotare voli e hotel in anticipo è una strategia per risparmiare, poiché le analisi di Skyscanner rivelano che chi prenota entro la fine di gennaio può ottenere tariffe “early bird” con sconti fino al 30-40%, specialmente per mete europee molto richieste.

Ci sono diverse mete che offrono esperienze profondamente diverse tra loro, coprendo ogni tipo di desiderio e budget. L’Islanda offre una natura primordiale e selvaggia, il Portogallo continentale vanta spiagge dorate e borghi storici, mentre Madeira è un giardino galleggiante dell’Atlantico con un fascino esotico e botanico.

Tuttavia, è importante agire velocemente poiché il risparmio ha una scadenza precisa: quasi tutte le tariffe promozionali più aggressive scadono il 31 gennaio. Prendere decisioni rapide permette di avere più scelta e prezzi più vantaggiosi per le vacanze estive.

