Vacanze di Natale in Italia: date e rientro a scuola

Le date delle vacanze di Natale per il periodo 2025-2026 sono state ufficializzate e variano da regione a regione. La maggior parte delle scuole sospenderà l’attività didattica tra il 22 e il 24 dicembre, con il rientro previsto per il 7 gennaio 2026, subito dopo l’Epifania. L’unica eccezione è la Sicilia, dove le lezioni riprenderanno l’8 gennaio.

Il calendario scolastico è stabilito attraverso un processo che coinvolge sia lo Stato che le Regioni. Il Ministero dell’Istruzione definisce le festività nazionali, che rappresentano i giorni di chiusura obbligatori per tutte le scuole, come il 25 dicembre (Natale), il 26 dicembre (Santo Stefano), il 1° gennaio (Capodanno) e il 6 gennaio (Epifania). Inoltre, il Ministero stabilisce un numero minimo di giorni di lezione, generalmente fissato a 200. Le singole Regioni elaborano quindi il proprio calendario, che include le date di inizio e fine dell’anno scolastico e le pause, assicurandosi di rispettare il monte ore minimo stabilito.

Le vacanze di Natale del 2025-2026 offriranno circa due settimane di riposo, utili per il recupero di studenti e docenti. La sospensione delle lezioni coincide con le festività, e il periodo di chiusura è progettato in modo da includere la vigilia di Natale, che cade il 24.

Le amministrazioni regionali hanno pubblicato i calendari scolastici. Mentre il rientro in aula è previsto sempre per il 7 gennaio, la Sicilia avrà il rientro slittato all’8 gennaio, in virtù della propria autonomia organizzativa.

