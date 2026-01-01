Vacanze di Natale a Catanzaro

Le vacanze di Natale rappresentano per le giovani generazioni un periodo di svago e distrazione dalla quotidianità. Un gruppo di giovani catanzaresi ha organizzato l’iniziativa “Vacanze di Natale all’Aldisio”, giunta alla terza edizione, che si è svolta dal 27 al 30 dicembre presso il campetto “Sergio Ramelli” dell’I.C. “Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio” di Catanzaro.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione “Future Club” in collaborazione con “Football Fest” per offrire ai propri coetanei un’opportunità di divertimento e beneficenza. Gli organizzatori, come Marco Talarico, hanno spiegato che l’iniziativa richiede sacrifici, come la pulizia del campo e la preparazione degli spalti, ma la voglia di fare qualcosa di importante li porta a continuare.

Il torneo ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi e ha previsto una lotteria solidale per devolvere parte del ricavato al Banco Alimentare e a un’associazione che supporta il reparto oncologico del nosocomio cittadino. La squadra vincitrice, “I Polli Lordi”, ha vinto un’esperienza magica grazie alla partnership con l’US Catanzaro 1929, ovvero la possibilità di vivere la Ceravolo Experience in occasione della partita Catanzaro-Sampdoria.