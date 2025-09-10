Vacanze di Meloni a New York, polemiche e attacchi politici

Le vacanze della presidente del Consiglio Giorgia Meloni stanno sollevando un acceso dibattito politico che rischia di trasformarsi in una questione giudiziaria. Dopo un soggiorno a New York, il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, ha presentato un’interrogazione parlamentare sollevando dubbi sull’utilizzo di voli di Stato e chiedendo di chiarire eventuali incontri non pubblicizzati. La premier ha risposto sottolineando di aver viaggiato con voli di linea e difendendo il suo diritto di trascorrere tempo con la figlia, in occasione del suo compleanno.

Borghi ha anche criticato l’assenza di Meloni a eventi importanti in Italia, chiedendo se avesse partecipato a incontri istituzionali segreti. Le sue affermazioni sono state alimentate da dichiarazioni di Trump riguardanti visite di leader europei negli Stati Uniti. In risposta, Palazzo Chigi ha pubblicato una nota in cui si afferma che Meloni ha il diritto di essere madre e che il viaggio era un regalo per sua figlia.

Meloni, in un post sui social, ha descritto la polemica come “costruita ad arte sul nulla” e ha espresso il suo diritto di riservatezza nelle scelte familiari. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sostenuto che la premier non è obbligata a rispondere a ogni attacco dell’opposizione, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia ha criticato Borghi per la sua interrogazione. Dall’altra parte, il senatore Faraone ha difeso il ruolo di opposizione e ha accusato la maggioranza di non tollerare il controllo democratico.

La polemica sulle vacanze di Meloni non è nuova, avendo già generato discussioni in passato sulla sua assenza dalla scena pubblica.