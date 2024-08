Vacanze di lusso per Maria De Filippi, il suo yatch vale una fortuna: la cifra è pazzesca

Quando si pensa all’estate, immagini di sole, mare e vacanze sono tra le prime a venirci in mente. E per alcuni, come Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, l’estate significa anche lusso sfrenato e relax a bordo di yacht da sogno. La conduttrice è stata recentemente paparazzata a bordo della sua imponente imbarcazione, Ares, mentre solcava le acque al largo di Ansedonia, in provincia di Grosseto.

La regina della TV in vacanza in uno yatch da sogno: Quanto spende Maria De Filippi?

Le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano Maria De Filippi insieme al figlio Gabriele Costanzo e amici, intenti a godersi il massimo del comfort offerto dall’esclusiva imbarcazione. Ma cosa rende Ares così speciale, tanto da attirare l’attenzione di chiunque ne scopra le caratteristiche?

Con i suoi 35 metri di lunghezza, Ares è un concentrato di lusso e tecnologia. Il suo valore, che si aggira intorno ai 4,3 milioni di euro, è solo l’inizio di una storia di esclusività. Infatti, per affittarlo anche solo per una settimana, bisogna essere pronti a sborsare una cifra impressionante: ben 140.000 euro. Questa somma equivale al costo di un monolocale nel centro di Milano. Cui ovviamente devono sommarsi ulteriori spese per la cambusa e il compenso del personale di bordo, che garantisce un servizio impeccabile.

Non è difficile immaginare perché Ares sia il rifugio preferito di Maria De Filippi durante le sue vacanze. L’imbarcazione è dotata di tutto ciò che serve per vivere un’esperienza di viaggio unica. Una Jacuzzi coperta per momenti di puro relax, una palestra attrezzata per mantenersi in forma anche in mare aperto, e quattro cabine lussuose per ospitare amici e familiari. Lungo le splendide coste toscane, Maria e i suoi ospiti possono concedersi immersioni nelle calette più suggestive o semplicemente rilassarsi al sole, lontani dal caos e dai riflettori.

Le immagini catturate dai paparazzi ci danno solo un assaggio della vita lussuosa degna di una “Queen Mary”, durante le sue pause estive. La Maria nazionale si gode l’estate a bordo di uno yacht che rappresenta il non plus ultra del lusso, una testimonianza tangibile del successo raggiunto nel corso della sua straordinaria carriera televisiva.

Leggi anche: “Lascerà il programma, la sostituirà lei” clamorosa indiscrezione su Amici di Maria de Filippi