Vacanze di lusso in Sardegna: meraviglie da scoprire

Negli anni ’60, il Principe Karim Aga Khan IV acquisì la Costa Smeralda, situata nel nord-est della Sardegna, trasformando questa area in una meta molto ambita da reali e celebrità. Oltre alla Costa Smeralda, che è nota per le sue spiagge bianche e il mare turchese, la Sardegna offre un’ampia varietà di località lussuose.

La Costa Smeralda è celebre per i suoi centri mondani, come Porto Cervo e Porto Rotondo, che ospitano yacht eleganti, boutique di alta moda e ristoranti stellati frequentati da personalità di fama internazionale. La vita notturna è vivace e raffinata, con lounge bar e club esclusivi, e i resort a cinque stelle offrono esperienze di lusso, tra cui spa e ville private, dove è comune incontrare celebrità.

La baia di Chia, che si trova sulla costa sud-occidentale in prossimità di Domus de Maria, presenta paesaggi mozzafiato con acque limpide e resort di alto livello. Le spiagge di Chia, nominate “Il Mare Più Bello d’Italia”, sono ideali per chi cerca una vacanza esclusiva, senza rinunciare alla bellezza naturale.

Villasimius, nella parte sud-est dell’isola, è un’altra località perfetta per chi ama il lusso e la natura. Qui si possono trovare incantevoli spiagge come Punta Molentis e Spiaggia del Riso, oltre a resort di alta gamma immersi nel paesaggio, ristoranti gourmet e possibilità di escursioni in barca.

Infine, Stintino, situata nell’estremo nord-ovest della Sardegna, è rinomata per la spiaggia La Pelosa, famosa per i suoi fondali cristallini. Qui, le ville private, affacciate sul mare, offrono privacy e viste spettacolari, rendendo perfetto ogni soggiorno.