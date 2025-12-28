Vacanze di lusso a Aspen

Lauren Sánchez Bezos ha scelto di passare il suo 56esimo compleanno e le vacanze natalizie ad Aspen, in Colorado, con il marito Jeff Bezos. Durante la sua permanenza nella cittadina di montagna, l’ex giornalista ha colto l’occasione per mostrare il suo stile “over”, indossando giacche Dior vintage, cappotti con stampa leopardata e tute sci griffatissime di Chanel.

Per un’occasione, la signora Bezos ha indossato un completo nero e bianco, composto da una giacca nera con zip e cappuccio in pelliccia di seta, una canotta bianca e pantaloni da sci a vita alta color inchiostro della collezione Chanel Coco Neige, decorati con strisce bianche lungo i lati e sottili fasce bianche che incorniciavano le ginocchia. Gli occhiali da sole ricordavano le mascherine da sci.

Jeff Bezos ha optato per un abbigliamento leggermente meno elaborato, una maglia termica nera a maniche lunghe e una tuta in tessuto tecnico. Un altro grande protagonista dei look della coppia è stato il cappello da cowboy, indossato sia da Lauren durante un’uscita serale, sia da Jeff durante una passeggiata quotidiana. Lauren ha anche scelto jeans stretti in vita con gamba “a odalisca” e tacchi stiletto, forse non propriamente adatti alla montagna, ma ad Aspen sembra che tutto sia concesso.