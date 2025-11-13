19.9 C
Vacanze di dicembre in Italia tra mercatini e sci

Da stranotizie
Vuoi concederti una fuga a dicembre? Le opzioni sono molteplici: dalle stazioni sciistiche con la prima neve ai borghi decorati con luci natalizie, passando per le città d’arte che si animano di eventi festivi. Inoltre, questo mese è caratterizzato dai mercatini di Natale, perfetti per grandi e piccoli.

Per chi ama la montagna, le possibilità di sciare sono innumerevoli. Dalle Alpi agli Appennini, tante regioni vantano piste per ogni livello. Roccaraso, in Abruzzo, è molto apprezzata per le sue 110 chilometri di piste e l’atmosfera natalizia, con eventi che riscaldano il cuore. È un ottimo punto di partenza per esplorare altre località come Sulmona e Scanno.

Livigno, al confine con la Svizzera, è un altro fantastico luogo per chi cerca bellezze naturali. Con più di 115 chilometri di piste, offre anche percorsi per ciaspolate e un centro pedonale esente da IVA.

Madonna di Campiglio, nel Trentino, è nota per le sue piste e un’atmosfera natalizia affascinante, con mercatini e una cucina tipica che scalda dopo una giornata sulla neve.

Se desideri visitare città d’arte a dicembre, Pisa è una scelta affascinante. Con la Torre Pendente e i mercatini di Natale, la città si illumina di meraviglia. Napoli, con la sua tradizione dei presepi e un clima mite, offre un’esperienza natalizia ricca di storia e gastronomia.

Urbino, gioiello rinascimentale, è perfetta per passeggiate tra le luci natalizie, immersi in un paesaggio incantevole.

Infine, non perdere i mercatini di Natale come quelli di Merano, Bormio e Gubbio, che offrono artigianato locale e delizie culinarie, creando l’atmosfera ideale per vivere a pieno il Natale.

