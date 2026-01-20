11.6 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Viaggi

Vacanze di Carnevale Italia

Da stranotizie
Vacanze di Carnevale Italia

Le vacanze di Carnevale offrono un po’ di respiro nel lungo inverno scolastico. Anche se non si tratta di una festività nazionale, la maggior parte delle regioni prevede uno stop didattico per permettere a bambini e famiglie di godersi sfilate e frittelle.

Le date di chiusura delle scuole per Carnevale variano a seconda della regione. In Lombardia, le vacanze di Carnevale sono previste per lunedì 16 e martedì 17 febbraio, mentre in Lombardia, per il Rito Ambrosiano, sono previste per venerdì 20 e sabato 21 febbraio. La Provincia di Bolzano prevede una settimana di vacanza, da sabato 14 a domenica 22 febbraio, conosciuta come “Settimana dello Sport”.

Altre regioni come Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta prevedono vacanze di Carnevale che variano da 3 a 4 giorni. La Campania e la Liguria prevedono vacanze per lunedì 16 e martedì 17 febbraio, mentre la Sardegna e il Molise potrebbero avere date leggermente diverse.

Il Carnevale è una festa mobile collegata alla Pasqua, che nel 2026 cadrà domenica 5 aprile. Le date chiave per il Carnevale sono Giovedì Grasso il 12 febbraio, Domenica di Carnevale il 15 febbraio, Martedì Grasso il 17 febbraio e Mercoledì delle Ceneri il 18 febbraio.

Dopo il Carnevale, le prossime pause previste dal calendario scolastico sono le vacanze di Pasqua, da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile, e i ponti di primavera, come il 1 maggio e il 2 giugno. Il 25 aprile non comporta un giorno extra di vacanza, poiché cade di sabato.

Articolo precedente
Addio a Valentino, leggenda della moda a 93 anni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.