Vacanze dei Vip per Capodanno 2026

Siamo arrivati alla fine dell’anno e il mondo intero si appresta a festeggiare l’arrivo del 2026. Tra cenoni in famiglia, eventi imperdibili e viaggi da sogno, molti volti noti dello spettacolo italiano hanno scelto di festeggiare l’inizio del nuovo anno in luoghi lontani, esotici e con un clima certamente più mite rispetto a quello dell’Italia.

La coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ha deciso di passare il Capodanno a New York, tra altissimi grattaceli e eventi per tutta la città. Con loro anche una delle figlie di Madonia, Alessandra. Michelle Hunziker, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti, ha invece scelto il Messico, dove festeggerà con un cocktail esotico l’arrivo del 2026 in un resort di lusso a Playa del Carmen. Non molto lontano si trova anche Chiara Ferragni, partita per la Colombia per festeggiare il Capodanno insieme alla sorella Valentina e a molti altri amici.

Ilary Blasi passerà il Capodanno a Cortina d’Ampezzo con il compagno Bastian Muller, sfruttando tutti i comfort possibili di una suite da sogno. Anche Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno scelto la montagna per l’occasione, entrambe a Madonna di Campiglio insieme a famiglia e amici. Federica Nargi e il marito Alessandro Matri hanno scelto di passare il Capodanno alle Maldive insieme alle figlie, ma la loro vacanza è stata funestata da una polemica sui social. Anche Belen Rodriguez ha scelto le Maldive per il Capodanno 2026, soggiornando in un resort esclusivo su palafitte. Antonella Clerici ha deciso di volare a Zanzibar con il compagno Vittorio Garrone, in un boutique hotel da sogno.