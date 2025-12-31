9.6 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Viaggi

Vacanze dei Vip per Capodanno 2026

Da stranotizie
Vacanze dei Vip per Capodanno 2026

Siamo arrivati alla fine dell’anno e il mondo intero si appresta a festeggiare l’arrivo del 2026. Tra cenoni in famiglia, eventi imperdibili e viaggi da sogno, molti volti noti dello spettacolo italiano hanno scelto di festeggiare l’inizio del nuovo anno in luoghi lontani, esotici e con un clima certamente più mite rispetto a quello dell’Italia.

La coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ha deciso di passare il Capodanno a New York, tra altissimi grattaceli e eventi per tutta la città. Con loro anche una delle figlie di Madonia, Alessandra. Michelle Hunziker, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti, ha invece scelto il Messico, dove festeggerà con un cocktail esotico l’arrivo del 2026 in un resort di lusso a Playa del Carmen. Non molto lontano si trova anche Chiara Ferragni, partita per la Colombia per festeggiare il Capodanno insieme alla sorella Valentina e a molti altri amici.

Ilary Blasi passerà il Capodanno a Cortina d’Ampezzo con il compagno Bastian Muller, sfruttando tutti i comfort possibili di una suite da sogno. Anche Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno scelto la montagna per l’occasione, entrambe a Madonna di Campiglio insieme a famiglia e amici. Federica Nargi e il marito Alessandro Matri hanno scelto di passare il Capodanno alle Maldive insieme alle figlie, ma la loro vacanza è stata funestata da una polemica sui social. Anche Belen Rodriguez ha scelto le Maldive per il Capodanno 2026, soggiornando in un resort esclusivo su palafitte. Antonella Clerici ha deciso di volare a Zanzibar con il compagno Vittorio Garrone, in un boutique hotel da sogno.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Ricette di Capodanno in Sicilia
Articolo successivo
Fondo cage-free in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.