Vacanze da incubo in Italia: un viaggio da evitare

Da StraNotizie
“Speak no evil – Non parlare con gli sconosciuti” è un film in programmazione su Sky Cinema Suspense HD, che racconta una storia inquietante. La trama segue una famiglia americana in vacanza in Italia, composta da Ben, Louise e la loro figlia Agnes. Mentre esplorano le stradine di un pittoresco borgo, incontrano una famiglia britannica, il dottor Paddy e sua moglie Ciara, che sembrano essere esemplari.

Tornati a Londra, Ben e Louise affrontano tensioni matrimoniali legate alla disoccupazione di lui e alle infedeltà di lei. Per risolvere i loro problemi, accettano un invito da Paddy e Ciara a visitare la loro fattoria in campagna, sperando che il viaggio possa giovare alla loro relazione e soprattutto ad Agnes, che ha bisogno di sostegno emotivo a causa della sua ansia e del suo autismo.

All’arrivo, i Dalton sono accolti calorosamente, ma col passare del tempo, iniziano a percepire strani episodi e comportamenti ambigui da parte dei loro ospiti. Questi cambiamenti contribuiscono a un crescente disagio, trasformando quella che doveva essere una vacanza serena in un incubo psicologico. La situazione si fa sempre più complessa e i protagonisti devono affrontare una realtà inquietante dalla quale sarà difficile scappare.

