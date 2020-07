Come collegarsi a internet dal mare o dalla montagna senza spendere una fortuna? Quali i contratti a tempo più convenienti? Altroconsumo ha realizzato un’indagine, in base alle diverse esigenze, per avere una connessione affidabile, costante e con tariffe accessibili. Perché chi è ancora in smart working potrebbe anche decidere di lavorare dalla seconda casa, con la necessità di navigare non solo con lo smartphone ma anche col pc. E la verità è che siamo sempre meno disposti ad attivare contratti di telefonia fissa più internet per appartamenti che vengono usati solo per brevi periodi, come la seconda casa: Quindi occorre essere creativi e trovare metodi di collegamento a tempo che possano soddisfare le nostre esigenze solo per i giorni o le settimane di reale necessità. E possibilmente a costi contenuti, dal momento che è proprio la paura di ulteriori bollette salate a scoraggiare i più dal sottoscrivere contratti di utenza fissa per poter accedere a internet dalla casa delle vacanze.

