Vacanze con animali: guida per un’estate indimenticabile

Con l’arrivo dell’estate, molti italiani scelgono di trascorrere le vacanze in compagnia dei loro animali domestici. Quest’anno, infatti, si stima che sette milioni di persone partiranno in viaggio con cani e gatti, un trend facilitato dalle recenti normative dell’ENAC.

Dal 12 maggio, le nuove disposizioni consentono di portare gli animali in cabina, a patto che viaggino in un trasportino sicuro e che il peso complessivo non superi quello di un passeggero medio. Prima di questo cambiamento, molte compagnie aeree richiedevano che gli animali più pesanti viaggiassero in stiva, suscitando preoccupazione tra i proprietari.

Questo adeguamento normativo coincide con un crescente numero di strutture ricettive pet friendly in Italia, dove le richieste per soggiorni che ammettono animali sono tra le più elevate a livello mondiale. Tuttavia, viaggiare con un animale comporta anche delle sfide. Le preoccupazioni dei proprietari includono l’assenza di cliniche veterinarie nella zona di destinazione e il rischio che l’animale possa ferirsi o arrecare danni.

Costi associati alle vacanze con animali domestici possono variare: si stimano spese medie di 245 euro a settimana. Portarli in alberghi o bed and breakfast può comportare un sovrapprezzo di 15 euro al giorno, mentre le pensioni per animali oscillano tra 15 e 40 euro giornalieri. Anche assumere un pet sitter può essere un’opzione, con costi che variano dai 10 ai 30 euro all’ora, escluso il costo del cibo.

In questo panorama di cambiamenti, l’estate del 2025 si preannuncia come una stagione in cui molti condivideranno esperienze uniche e preziose accanto ai loro amici a quattro zampe.