Vacanze a New York

Il vicepremier Matteo Salvini è stato intervistato da il_newyorkese su Instagram. Durante l’intervista, ha parlato dei suoi impegni lavorativi a New York e di come abbia mangiato bene e tanto, cercando di trovare ottimi ristoranti italiani. Ha inoltre menzionato che molti gli hanno chiesto informazioni sui suoi progetti, in particolare sul ponte. Salvini ha anche sottolineato il suo ruolo di ambasciatore e protettore del Made in Italy. Il vicepremier si occupa di trasporti e opere pubbliche e ha incontrato molti professionisti durante il suo soggiorno a New York, portando a casa molti contatti utili per il suo lavoro.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio? 🔗 Scopri le offerte Weekendesk