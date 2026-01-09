14.7 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Viaggi

Vacanze a New York

Da stranotizie
Vacanze a New York

Il vicepremier Matteo Salvini è stato intervistato da il_newyorkese su Instagram. Durante l’intervista, ha parlato dei suoi impegni lavorativi a New York e di come abbia mangiato bene e tanto, cercando di trovare ottimi ristoranti italiani. Ha inoltre menzionato che molti gli hanno chiesto informazioni sui suoi progetti, in particolare sul ponte. Salvini ha anche sottolineato il suo ruolo di ambasciatore e protettore del Made in Italy. Il vicepremier si occupa di trasporti e opere pubbliche e ha incontrato molti professionisti durante il suo soggiorno a New York, portando a casa molti contatti utili per il suo lavoro.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina italiana Patrimonio Unesco
Articolo successivo
Corsa clandestina di cavalli in Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.