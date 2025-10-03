Vacanza-lavoro in Giappone: il sogno dei giovani italiani

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica l’Accordo tra Italia e Giappone sul programma di “vacanza-lavoro”. Questo accordo, sottoscritto a Roma, permette ai giovani dei due Paesi di rimanere fino a un anno nell’altro Stato, unendo vacanza e lavoro.

I requisiti per ottenere il visto “vacanza-lavoro” sono diversi. I richiedenti devono avere tra i 18 e i 30 anni, un passaporto valido per almeno tre mesi oltre la durata del soggiorno e un biglietto di ritorno o fondi sufficienti per acquistarlo. È necessario dimostrare di avere risorse economiche per mantenersi durante la permanenza e rispettare le normative sanitarie e penali. Inoltre, si deve dimostrare l’intenzione di soggiornare temporaneamente e rispettare le leggi del Paese ospitante. È importante notare che chi ha già usufruito di questo tipo di visto non potrà partecipare nuovamente al programma.

La domanda per il visto può essere presentata presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante nel proprio Paese d’origine, e potrà essere richiesta un’intervista per verificare il possesso dei requisiti. Gli italiani che ottengono il visto per il Giappone possono rimanere un anno e svolgere attività lavorative secondarie senza un permesso specifico, purché queste attività siano complementari al soggiorno turistico. Lo stesso vale per i giapponesi in Italia, che potranno lavorare per un massimo di sei mesi senza necessità di un permesso, anche con datori di lavoro diversi.