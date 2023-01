Va dal dentista, vicina di casa chiama la polizia: l’incredibile vicenda video

L’incredibile vicenda di una donna che si è recata dal dentista, lasciando il suo cane da solo nell’abitazione: la vicina di casa ha chiamato la polizia e l’ha denunciata per abbandono.

A volte la convivenza con i vicini non è sempre facile. Sono diffusi i casi di litigi tra persone che abitano in appartamenti limitrofi e che discutono per i motivi più disparati, dalla confusione che li disturba durante le ore notturne, al piangere continuo di neonati, al correre per casa, al giocare dei bambini. Spesso sono coloro che hanno dei figli piccoli o degli animali domestici a essere coinvolti nelle discussioni con i loro vicini. Così è avvenuto per una giovane donna, Maria, che vive in Spagna insieme al suo cane. Pochi giorni fa la ragazza è uscita per recarsi alla clinica dentistica e, dato che sarebbe stata fuori casa solo per breve tempo, ha lasciato da solo il suo amico a quattro zampe. Al suo ritorno era stata denunciata per abbandono di animali proprio dalla sua vicina.

Lascia il suo cane da solo a casa per andare dal dentista: la vicina la denuncia per abbandono (VIDEO)

In un video condiviso su TikTok sulla sua pagina personale (@mariaunascroquetita), Maria ha spiegato quanto era accaduto durante la sua assenza e al suo ritorno. La ragazza ha spiegato che il suo cane era rimasto da solo per 40 minuti e in quel frangente di tempo la donna che abita vicino alla sua casa era riuscita a contattare la polizia.

Agli agenti la donna aveva raccontato che la giovane aveva abbandonato il suo cane, lasciandolo per lunghe ore da solo in condizioni critiche. Appurato che ciò non era vero, la polizia ha lasciato cadere le accuse di abbandono. La ragazza, tornata a casa, ha preso con sé il suo cane e si è recata dalla vicina per parlarle. Nonostante abbia suonato più volte il campanello della porta, non ha ottenuto alcuna risposta.

@mariaunascroquetitas Seguiré informando 🙂 #policia #denuncia #sinseryonadadeeso #anhqv #dog #police #vecina #ansiedadporseparación #ansiety #perro ♬ original sound – mariaunascroquetitas

La ragazza è quindi tornata nella propria abitazione e ha scritto un biglietto in cui spiegava quanto accaduto. Tornata poi dalla vicina, la giovane ha lasciato il biglietto sotto la porta. Ha filmato il tutto e ha condiviso il video sulla sua pagina TikTok. Nessuna risposta di scuse è arrivata dalla vicina di casa; il video, però, ha ricevuto oltre quattro milioni e mezzo di visualizzazioni, più di 500.000 “Mi piace” e migliaia di commenti di solidarietà. (di Elisabetta Guglielmi)