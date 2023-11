«Va bene. Però se non piove.» “Quando sentii i miei rispondere così al mio des…

«Va bene. Però se non piove.»

“Quando sentii i miei rispondere così al mio desiderio di andare per la prima volta allo stadio a vedere l’Independiente, provai un’esplosione nel petto. Temetti che il cuore balzasse fuori. Avrei visto per la prima volta i miei beniamini dal vivo, avrei potuto guardare con i miei occhi minuto per minuto ciò che accadeva, invece di doverlo immaginare seguendo la partita alla radio.”