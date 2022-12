Va al supermercato con la sua pecora e i clienti restano di sasso

La donna era entrata nel supermercato per acquistare il latte in compagnia della sua pecora e clienti restano stupiti dall’animale.

Sono così tante le stranezze a cui assistiamo ogni giorno che ormai dovremmo essere pronti a tutto, ma forse non sempre è così. Una Tik Toker si trovava in un centro commerciale quando ad un certo punto ha visto qualcosa che l’ha davvero stupita. Inizialmente credeva di aver visto male, ma poi ha deciso di avvicinarsi e capire meglio di cosa di trattasse. Quello che aveva attirato l’attenzione della ragazza e degli altri clienti non era altro che una donna con in braccio la sua pecora. La donna si era recata nel negozio semplicemente per poter acquistare del latte ma senza farlo apposta aveva attirato a sé tutta l’attenzione.

Una cliente speciale al supermercato attira l’attenzione di tutti i clienti

Andare a fare la spesa è ormai un’azione normalissima nella vita delle persone. Tutti almeno una volta alla settimana si recano in un centro commerciale, un supermercato o un negozio di alimentari per poter acquistare le provviste per preparare pranzi e cene. Solitamente ognuno è immerso nei propri pensieri, impegnati a non dimenticare ciò per cui si è usciti e che è davvero necessario comprare. A volte però potrebbe capitare che qualcosa di più insolito possa distrarre e quello che è accaduto alla Tik Toker Greciacsa di certo era molto particolare.

Greciacsa è una giovane ragazza che ma postare video nella piattaforma Tik Tok e che qualche giorno fa a voluto condividere con i suoi follower quello che le era accaduto mentre si trovava in un centro commerciale.

La ragazza stava facendo acquisti quando ad un certo punto ha visto entrare nel negozio una donna con in mano qualcosa. Subito la sua attenzione si è catalizzata verso quella donna e per capire meglio di cosa si trattasse ha deciso di avvicinarsi e chiedere.

La ragazza quando si è avvicinata ha potuto vedere che la donna appena entrata nel supermercato teneva stretta in braccio una piccola pecora. Non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto da vicino il tenero animale, tanto che ha chiesto di poterlo toccare o tenere tra le braccia. La proprietaria dell’animale ha spiegato che si trovava lì per poter acquistare del latte proprio per la sua piccola pecora e senza alcun problema ha lasciato che la Tik Toker potesse tenerla e farsi scattare una foto.

Tra i commenti al video di Greciacsa in molti hanno chiesto come le fosse sembrato quell’animale e la ragazza ha risposto che “sembrava di tenere in braccio una nuvola” per quanto quella piccola pecora fosse morbida. Il video del particolare animale al supermercato con la sua padrona ha stupito moltissimi utenti, tanto che è arrivato ad ottenere oltre 37 mila like! (G. M.)