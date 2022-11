Va al cimitero e trova sulla tomba qualcosa che la lascia senza fiato VIDEO

Una ragazza va a salutare un suo defunto al cimitero e trova sulla tomba qualcosa di incredibilmente speciale: il video lascia senza parole.

Protagonista dell’episodio è una studentessa originaria del Cile, Marìa Sàez Orte. La ragazza, ancora addolorata per una recente scomparsa nella sua famiglia, aveva deciso di recarsi al cimitero locale per offrire a quest’ultima un saluto. Finché, una volta giunta sul posto, qualcosa ha attirato la sua attenzione cambiando nettamente il suo punto di vista.

Giovane va al cimitero e trova sulla tomba una presenza che la lascia senza fiato – VIDEO

“Oggi sono andata a trovare la persona che ho amato di più” racconta Marìa in didascalia al suo primo video postato sul suo profilo (@cotesaurio9). Quando, inaspettatamente, aggiunge lei stessa: “avevo deciso anch’io di andarmene ma questo cagnolino è arrivato“.

Mentre le lacrime di Marìa si susseguivano ininterrottamente, dinanzi alla lapide, un pelosetto sconosciuto è comparso di fronte a lei avvicinandosi per sollevarle il morale. Il fido le ha offerto la sua zampetta – a mò di rassicurazione – e si è lasciato accarezzare a sua volta. Più tardi, grazie al racconto di un addetto ai lavori all’interno del cimitero, Marìa ha scoperto del benefico ruolo svolto dal pelosetto, precedentemente randagio e poi adottato da chi opera all’interno del camposanto.

@cotesaurio9hoy fui a despedirme de la persona que más he querido porque yo también decidía irme y llegó este perrito 🙁♬ Home – Edith Whiskers

Come ha spiegato un utente di risposta alla pubblicazione dei due video: “gli animali – in generale – sentono la nostra energia, sanno quando stiamo male e quel che vogliono è farti sorridere trasformando al tua tristezza in felicità“. L’attenta osservazione, nonostante provenga da uno sguardo esterno, sembra descrivere esattamente la scena svoltasi sulla lapide del caro defunto della giovane Marìa. Il secondo video, invece – con annessa confessione sull’importanza di riuscire a trovare un lato positivo anche nella situazione più buia e ricordando ai suoi follower che da tutto “c’è una vita d’uscita” – dimostra come il fido abbia avuto un decisivo impatto sul suo stato d’animo una volta tornata a casa.

@cotesaurio9 Responder a @eli_navaxd ♬ sonido original – María José Sáez Orte

Marìa ha aggiunto, infine a malincuore, di non trovarsi attualmente nella situazione di poter adottare il fido. La ragazza ospita infatti già, nella sua abitazione, un impegnativo esemplare di Pit Bull che dimostra di avere un temperamento particolare poiché è adottato in un secondo momento rispetto alla sua nascita. E ciò, secondo il parere della giovane, potrebbe rischiare di mettere a repentaglio la sicurezza e la tranquillità del nuovo arrivato.

Uno dei due filmati, il primo, ha ricevuto ben 2.9 milioni di cuoricini dagli utenti su Tik Tok favorendo – in tal modo – la propagazione del commovente video in rete e che segna ad ora un totale di 15.5mila condivisioni soltanto sulla piattaforma.