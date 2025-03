Va a casa del fidanzato 31enne a Fidene (Roma) e lo trova morto sul divano

Dopo una serata trascorsa insieme, una ragazza è tornata a casa del fidanzato e lo ha trovato morto sul divano. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, in un’abitazione situata in via Rodolfo Morandi, a Fidene. È stata la giovane a chiamare i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. La vittima, un uomo di 31 anni, sarebbe deceduto per cause naturali. Sul suo corpo, che ora è sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, non sono stati trovati segni di violenza. Inoltre, non ci sono state effrazioni nell’abitazione né tracce di droga. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia di Fidene.