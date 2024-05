V-TAC Aspirapolvere Giroscopico Robotizzato Compatibile con Amazon Alexa e Google Home Colore Bianco

239,00 €

(as of May 13, 2024 16:30:29 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Connessione e configurazione SMART

L’aspiratore incorpora un modulo WiFi e tramite un’apposita applicazione mobile nel telefono o nel tablet può essere gestito da qualunque posto permettendo una gestione facile dell’aspirapolvere, il suo avvio in diversi regimi di pulizia, i tre livelli di forza di aspirazione, la mappatura dell’ambiente già pulito su una mappa virtuale, la programmazione della pulizia e il ritrovamento dell’aspirapolvere. Allo stesso momento ci informa sul livello di carica della batteria.

Aspirapolvere Robot V-TAC VT-555

Lui pulisce mentre tu non ci sei, e lo comandi a distanza!!!

Prenditi cura della tua casa senza sforzo con il nuovo aspirapolvere robot intelligente V-TAC. Grazie al suo design moderno ed alle sue incredibili prestazioni, l’aspirapolvere è la soluzione perfetta per mantenere gli spazi puliti e confortevoli. Offre fino a 5 modalità di pulizia, tra cui aspirare, lavare e asciugare. Puoi anche programmarlo facilmente grazie alla sua intuitiva APP o al suo comodo telecomando. Funzione WIFI compatibile con ALEXA e Google HOME.

Connessione e configurazione SMART Navigazione giroscopica intelligente Pulizia perfetta e programmata Potenza di aspirazione 1800Pa Filtrazione HEPA Sensori anti-collisione e anticaduta dall’alto Batteria ad alta capacità 2500 mah

Base di ricarica automatica

E’ in grado di tornare alla stazione di ricarica in maniera autonoma. Il dispositivo rileva automaticamente ostacoli e pareti, ha sensori che gli impediscono di ribaltarsi e colpire oggetti

Controllo a distanza tramite ALEXA, Google Home e APP

Puoi controllare il tuo robot in qualsiasi momento e osservare lo stato di pulizia sullo smartphone. Nota: l’APP supporta solo connessioni Wi-Fi 2.4 Ghz. Con ALEXA o Google Home, è ancora più facile comunicare con il tuo aspirapolvere robot tramite controllo vocale.

Mappa virtuale dell’appartamento

Attraverso l’intelligenza artificiale, il robot aspirapolvere è in grado di pulire completamente una stanza. Segue le linee guida delle sezioni di pulizia ad onda S ed evita la doppia pulizia della superficie. L’area di pulizia personalizzata è disponibile, basta un clic per impostare dove vuoi pulire con la mappa nel telefono.

Modalità lavapavimenti

Nella modalità lavapavimenti è molto silenzioso perché la ventola non lavora, riducendo così al minimo il disturbo in genere arrecato da questo genere di apparecchiature. L’aspirapolvere è dotato di un grande serbatoio dell’acqua di 350ml, grazie al quale è possibile lavare i pavimenti di casa, come passare un panno per la pulizia delle superfici dure ossia in legno, mattonelle e marmo.

Aspirazione potente

Tre velocità di aspirazione: quella normale per aspirare capelli, peli di animali, detriti, polvere e sporco in modo semplice ed efficiente ; invece quella aspirazione Max per aspirare i rifiuti più grandi e per far una pulizia profonda sul tappeto. Adatto per vari pavimenti come parquet, piastrelle e tappeti a pelo corto ed ecc.

Contenuto del kit

Aspirapolvere lavapavimenti roboticaSerbatoio della polvere (600 ml)Serbatoio dell’acqua per la pulizia umida (350 ml)Telecomando a raggi infrarossi con display a LEDBatteria per il telecomando n. 2pcsBase di ricaricaFonte di alimentazione 230 VFiltro HEPA di scortaTessuto mop di scorta in micro fibra, grandezza XXL

Batteria ad alta capacità 2.500 mah

Sensori anti-collisione e anticaduta dall’alto

Connessione e configurazione SMART WiFi compatibile con ALEXA e Google HOME via APP

Programmazione della pulizia (pulizia rinviata)

Motore Brushless DC giapponese NIDEC, moderno e silenzioso di potenza 28W e di lunga vita utile