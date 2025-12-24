Uzbekistan punta all’Occidente

L’Uzbekistan sta portando avanti una manovra geopolitica precisa: ridurre la propria dipendenza strutturale da Russia e Cina, ancorando una parte crescente della sua proiezione economica all’Occidente. Il Middle Corridor, la direttrice che collega la Cina all’Europa passando per Mar Caspio, Caucaso e Turchia, è il perno di questa strategia. Non solo una rotta logistica, ma un’infrastruttura politica, pensata per aggirare Mosca in un momento in cui le sanzioni e la guerra in Ucraina hanno reso le vie tradizionali sempre più instabili e costose.

Per Tashkent, il corridoio rappresenta l’occasione di trasformare la propria posizione geografica da vincolo a leva. Paese senza sbocco al mare, l’Uzbekistan vede nel Middle Corridor la possibilità di inserirsi nelle catene di valore euroasiatiche senza passare dai choke point controllati dal Cremlino.

La scelta di affidarsi a Ballard Partners, una società di lobbying statunitense vicina all’universo trumpiano, non è casuale. L’ingaggio ha un obiettivo chiaro: rendere il Middle Corridor compatibile con gli interessi strategici statunitensi e spendibile politicamente a Washington. In gioco non c’è solo il gas naturale uzbeko, ma anche la prospettiva di integrare energie rinnovabili e minerali critici nelle filiere europee.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha riaperto spazi che Tashkent intende sfruttare fino in fondo. I summit C5+1 e gli accordi annunciati mostrano una dinamica chiara: investimenti statunitensi in cambio di aperture di mercato, acquisti industriali e allineamento strategico. L’Uzbekistan si presenta come partner affidabile, capace di offrire stabilità politica relativa, risorse energetiche e una posizione chiave lungo i corridoi est-ovest.

Dal punto di vista geoeconomico, la mossa uzbeka è difensiva prima ancora che espansiva. Diversificare rotte e partner significa ridurre la vulnerabilità a shock politici e sanzionatori. L’accesso ai mercati europei attraverso il Middle Corridor consentirebbe a Tashkent di monetizzare meglio le proprie risorse, sottraendosi alla posizione di fornitore subordinato nei confronti di Mosca e Pechino.

Resta però un’incognita strutturale: la capacità del corridoio di reggere volumi significativi nel medio periodo. Infrastrutture, sicurezza regionale e coordinamento tra Stati restano fattori critici. Il lobbying a Washington serve anche a questo: attirare capitali, garanzie politiche e copertura strategica. L’Uzbekistan sta scegliendo di parlare il linguaggio del potere che oggi conta di più per l’accesso ai mercati occidentali: quello delle relazioni personali, dei corridoi alternativi e degli interessi condivisi.