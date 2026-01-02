Uzbekistan: destinazione in rapida crescita

L’Uzbekistan è diventato una destinazione sempre più ambita nel panorama del turismo internazionale, trasformandosi da meta di nicchia a luogo di grande interesse. Dopo la partenza dei sovietici nel 1991, il Paese ha compiuto notevoli progressi nell’aprirsi al resto del mondo.

L’Uzbekistan ha saputo intercettare il desiderio dei viaggiatori di scoprire luoghi autentici, ricchi di storia e poco battuti dal turismo di massa. La crescita del turismo è stata solida e costante, con un aumento del 73% degli arrivi internazionali rispetto al 2019. Il Paese è entrato nel gruppo delle sette destinazioni con la crescita più rapida del turismo in entrata a livello mondiale.

Il turismo è stato individuato come uno dei pilastri della strategia economica nazionale “Uzbekistan-2030”, con una pianificazione a lungo termine che ha coinvolto infrastrutture, servizi e politiche di accesso. L’introduzione dell’esenzione dal visto per i cittadini di quasi 100 Paesi ha reso l’Uzbekistan più accessibile a un pubblico internazionale.

L’obiettivo di raggiungere quota 10 milioni di turisti stranieri è stato superato, con oltre 10,7 milioni di visitatori e un impatto economico stimato in circa 3,7 miliardi di euro. La permanenza media dei turisti è aumentata, segno di un’offerta più ricca e articolata.

La spinta principale continua ad arrivare dai Paesi vicini e dall’area della Comunità degli Stati Indipendenti, ma crescono con maggiore rapidità i mercati extra-regionali, come Cina, Turchia, India e Corea del Sud. Anche il turismo interno vive una fase di grande vitalità, con decine di milioni di viaggi interni che testimoniano un rinnovato entusiasmo dei cittadini uzbeki nel riscoprire il proprio Paese.

Gli investimenti importanti, come nuovi hotel di lusso e resort di montagna, hanno ampliato la capacità di accoglienza del Paese. La promozione internazionale, con fiere, eventi culturali e grandi campagne di marketing, ha acceso i riflettori su città iconiche come Samarcanda, Bukhara e Khiva.