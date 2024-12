UYBA Volley presenta ‘UYBA Let’s Go!’: Il primo album musicale di una squadra di pallavolo

UYBA Volley Busto Arsizio presenta “UYBA Let’s Go! – L’album”, un progetto musicale innovativo nella comunicazione sportiva. Il disco rappresenta un viaggio tra energia e passione, con brani che raccontano la storia della squadra, mescolando ritmi coinvolgenti e melodie emotive. Ogni canzone riflette l’anima del club e il suo spirito combattivo, spaziando da inni motivazionali a tracce che evocano momenti di concentrazione e determinazione durante le partite.

Il presidente della UYBA Volley, Giuseppe Pirola, ha commentato: “Abbiamo voluto creare qualcosa che restasse nel cuore dei nostri tifosi e che celebrasse il nostro modo di vivere lo sport. La musica è un linguaggio universale, capace di unire le persone, proprio come lo è la pallavolo.” L’album si propone quindi di consolidare il legame tra i tifosi e la squadra, attraverso la potenza evocativa della musica.

Il progetto ha visto coinvolti artisti emergenti e musicisti locali, scelti per portare freschezza e autenticità al sound dell’album. Tra le canzoni, ci sono anche tracce che presentano le voci delle stesse giocatrici, rendendo il tutto ancora più personale e vicino al cuore della squadra. Questo tocco personale permette di esprimere non solo il talento musicale delle atlete ma anche la loro passione per lo sport.

“UYBA Let’s Go!” sarà disponibile a partire da metà gennaio su tutte le piattaforme di streaming musicale, ma ci sarà anche un’edizione fisica, che comprenderà un booklet con foto esclusive e testi delle canzoni. La distribuzione dell’album è pensata per raggiungere il pubblico in maniera ampia e accessibile.

Inoltre, parte del ricavato derivante dalla vendita dell’album sarà destinato a iniziative giovanili, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra le nuove generazioni. In questo modo, il progetto non solo celebra la storia e l’identità della UYBA Volley, ma contribuisce anche a costruire un futuro più sportivo per i giovani, trasmettendo i valori positivi dello sport e della musica.