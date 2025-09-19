Uva nera in autunno: benefici e proprietà da conoscere

Con l’arrivo dell’autunno, l’uva diventa protagonista delle tavole e delle vigne. Da settembre a novembre è il periodo ideale per gustarla fresca, sfruttando i suoi benefici energetici e per la salute.

L’uva, dolce e versatile, è ricca di acqua, fibre e minerali come potassio, calcio e magnesio. Contiene anche vitamina C, betacarotene e resveratrolo, un antiossidante presente nella buccia che aiuta a proteggere l’organismo da malattie croniche e invecchiamento cellulare.

La nutrizionista spagnola Júlia Farré sottolinea che l’uva nera ha particolari “superpoteri”. Grazie alla sua alta concentrazione di resveratrolo, questa varietà offre effetti positivi sul sistema cardiovascolare, contrasta i radicali liberi e possiede proprietà anti-invecchiamento.

L’inserimento regolare dell’uva nera nella dieta contribuisce a:

– Prevenire ipertensione e osteoporosi.

– Migliorare il transito intestinale.

– Ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

– Mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue.

– Favorire la diuresi grazie al suo contenuto di acqua e potassio.

Questo alimento, che combina gusto e benessere, è adatto a tutti, ma richiede un consumo bilanciato per chi segue diete ipocaloriche o ha esigenze particolari. L’autunno è quindi il momento ideale per sfruttare le qualità dell’uva nera, un piccolo frutto con grandi benefici.