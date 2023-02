Utopia Bedding Trapunta Double-Face 350 gr/m²- Morbida Piumino (230cm x 260cm) – per Letto 180 cm – Piumino Reversibile (Bicolore) – Grigio e Nero

Descrizione prodotto

Esperienza di sonno celestiale

Il nostro piumino trapuntato alternativo in soffice fibra siliconata vi offre un’esperienza di sonno paradisiaca. Coccolatevi con questo soffice e morbido piumino a forma di nuvola imbottita di fibre per concedervi un sonno beato. Non siate sorpresi se dormirete anche durante la sveglia. Il nostro piumone promette un dolce sonno da vacanza.

Anche questa trapunta ha caratteristiche simili a quelle di un piumone. Il piumone si inserisce comodamente all’interno di un copripiumone che può essere rimosso e lavato all’occorrenza. Con i copripiumoni potete anche cambiare l’aspetto del vostro letto e della vostra camera in modo semplice e veloce, senza dover ridecorare completamente la stanza.

Classico Motivo Decorativo a Quadri con Bordi in rilievo

Lasciatevi trasportare in un sonno tranquillo, circondati dal calore del nostro trapuntino , imbottito con cucitura a quadri . La nostra classica imbottitura a quadri con forti bordi a rilievo crea delle pareti tra lo strato superiore e quello inferiore, evitando che l’imbottitura in poliestere si agglomeri e si sposti. L’imbottitura rimane inoltre uniformemente distribuita su di voi, fornendo una superficie uniforme e nuvolosa per un sonno beato in qualsiasi clima.

Il bordino sulle cuciture aggiungono anche una maggiore durata del piumino. La nostra trapunta bianca alternativa si gonfia per sollefare in modo più completo per garantire un’esperienza di sonno paradisiaca che non è seconda a nessuno.

Densità

Un comfort squisito tutto l’anno vi aspetta con il nostro piumino in soffice fibra siliconata . La densità del piumino è misurata in GSM (grammi per metro quadrato).

Piumino Invernale

Questo piumino in stile classico , è adatto a tutte le condizioni atmosferiche. E’ morbido e ha la migliore qualità di cuciture per dare un sonno confortevole e affidabile per tutta la notte.

Istruzioni per la cura

Lavare la trapunta in lavatrice impostata su un ciclo delicato con due cicli di risciacquo, utilizzando acqua fredda. Aggiungere una piccola quantità di detersivo delicato o completamente naturale.

CUCITURA A QUADRI – Il piumino dall’aspetto fantastico con imbotitura a 350 GSM (1794g) presenta dei bordi con un’elegante cucitura a quadri in stile elegante che impedisce al imbottitura di spostarsi

IMBOTTITURA SINTETICA SILICONATA – Il materiale estremamente morbido con imbottitura alternativa in fibra siliconica offre un’atmosfera confortevole e accogliente

ANELLI D’ANGOLO – Le quattro linguette d’angolo rendono estremamente semplice l’applicazione di qualsiasi copripiumino e fissano il piumino in posizione

LAVABILE IN LAVATRICE – Lavare in lavatrice con un programma delicato con acqua fredda, asciugare al sole o in asciugatrice a bassa temperatura quando necessario

58,99 €