🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€19.99 – €13.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Utopia Bedding Single Waterproof Mattress Protector 90 x 200 x 30 cm, OEKO-TEX Certified, Mattress Protector, Breathable, Washable, Style Fitted All Around Elastic
Utopia Bedding Protezione per Materasso Impermeabile – Singolo
Scopri il comfort e la protezione con il proteggi-materasso impermeabile Utopia Bedding, dimensionato per letti singoli di 90 x 200 cm e con una profondità di 30 cm. Grazie all’elastico che circonda il prodotto, si adatta perfettamente al materasso, garantendo una vestibilità sicura.
Questo proteggi-materasso non è solo pratico ma anche progettato per il tuo benessere. La tecnologia di areazione consente all’aria di circolare, mantenendo freschi i tuoi sogni, mentre allontana i liquidi per una protezione duratura. Realizzato con un mix di 20% viscosa e 80% poliestere ultra-tecnologico, offre una morbidezza e un comfort che ti avvolgeranno.
Vantaggi pratici:
- Impermeabile al 100%: Protegge il tuo materasso dall’umidità e dalle macchie, prolungandone la vita.
- Facile da curare: Lavabile in lavatrice a freddo o caldo e asciugabile in asciugatrice a bassa temperatura, senza bisogno di stiratura.
Non aspettare oltre! Fai la scelta giusta per il tuo riposo e trasforma la tua camera da letto in un rifugio di comfort e freschezza. Acquista ora il tuo proteggi-materasso Utopia Bedding!
