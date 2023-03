Utopia Bedding Set Piumino in Microfibra – Piumone Leggero e Federe (Primavera/Estivo, Grigio, 230x220cm + 2 x Federe 50x75cm)

Descrizione prodotto

Set completo di piumino stampato

Vesti il tuo letto con questo piumino in microfibra stampata. Caratterizzato da un motivo traforo bianco su base grigia, questo piumino stampato si coordina facilmente con il vostro set di biancheria da letto . Ogni set contiene un piumino stampato e due federe. Ora è possibile ottenere comodamente la biancheria da letto di base in un’unica confezione anziché ricevere ogni articolo separatamente. Spesso è meno costoso procurarsi un set di piumino piuttosto che ricevere tutto separatamente.

Tessuto morbido e traspirante

Porta il tatto morbido e accogliente sul tuo letto con il nostro set piumino in microfibra spazzolata stampata. Il nostro classico piumino in 3 pezzi è stato progettato pensando al tuo comfort. Realizzato con i migliori filati in microfibra spazzolata, questo set crea un nuovo standard di morbidezza e traspirabilità che rende davvero difficile alzarsi dal letto la mattina. Non solo, questo set ultra-morbido ha una texture morbida e può essere pulito velocemente e comodamente.

Piumino in Felpa

Questo set è dotato di un felpa in fibra di Silicone siliconato Fiberfill piumino in fibra siliconica che spumeggia incredibilmente per darvi una sensazione accogliente e un sonno più rilassante di notte.

Resistente alle grinze e alle macchie

Il nostro set piumino ha un tessuto resistente e durevole che mantiene la luminosità e la forma per garantire un aspetto rifinito per la vostra camera da letto e una notte di sonno beato.

Istruzioni per la cura

Lavare il piumino a mano con delicatezza e delicatamente con acqua fredda. Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato o del tutto naturale. Troppo sapone può rovinare il piumino, quindi si moderato.

Il lussuoso tessuto in microfibra spazzolata è 100% poliestere, che offre una sensazione di estrema morbidezza e comfort.

Grande idea regalo per tutti i vostri cari in occasioni speciali; sorprendete i vostri amici e familiari con questo piumone alla moda

Piumino modello solido è altamente durevole con un’alta resistenza alla trazione, il che lo rende forte e meno suscettibile a strappi o lacerarsi; è riempito con materiale di riempimento siliconato.

Lavare in lavatrice in acqua fredda su un ciclo delicato, e semplicemente asciugare al sole o asciugare in asciugatrice a temperatura bassa; utilizzare solo candeggina non al cloro quando necessario.