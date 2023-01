Utopia Bedding – Set Lenzuola Letto – Spazzolata Microfibra – Lenzuola e Federe (Grigio, Super King/Matrimoniale)

Set di lenzuola di lusso.

Avvolgiti in questo set di lenzuola in microfibra spazzolata 100% poliestere accuratamente realizzato da esperti per garantirne la durata. Il set di lenzuola accogliente ed ecologico è progettato per uso istituzionale e domestico. Queste lenzuola sono realizzate in microfibra spazzolata per una sensazione di morbidezza e comfort. Tutti i materiali della biancheria da letto sono resistenti allo sbiadimento, alle macchie e all’abrasione per una vita pulita e senza preoccupazioni. Non ci sono restringimenti e il tessuto è forte, durevole e mantiene la sua lucentezza e forma. Utilizza meno acqua per il lavaggio e consuma meno energia per l’asciugatura. Il set di lenzuola può essere lavato e asciugato in una normale lavatrice e asciugatrice, che non lo influenzerà. Si asciugano rapidamente anche grazie al loro tessuto sottile. Possono anche essere lavati a mano. – Biancheria da letto di lusso morbida – Materiale di facile manutenzione che dura – Morbido, liscio, traspirante &; eccezionalmente resistente – Resistente allo sbiadimento e alle macchie; resistente all’abrasione – Lavare in lavatrice in acqua fredda; asciugare a bassa temperatura

.

MICROFIBRA SPAZZOLATA – Il tessuto in microfibra spazzolato rende il set di lenzuola eccezionalmente morbido, liscio e confortevole che ti tiene al caldo in inverno e al fresco durante l’estate.ELASTICO A TUTTO TONDO – L’elastico a tutto tondo utilizzato nel lenzuolo con angoli lo rende facilmente adattabile al materasso, dando una bella finitura al letto.RESISTENTE AL RESTRINGIMENTO E ALLO SCOLORIMENTO – Il materiale in microfibra è lavorato per renderlo resistente al restringimento e allo scolorimento che aumenta la longevità del set mantenendolo in ottime condizioni.ISTRUZIONI PER LA CURA – Lavare in lavatrice, asciugare o stirare a bassa temperatura; non candeggiare.