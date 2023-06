Utopia Bedding Lenzuolo con Angoli Due Piazze Matrimoniale – 180x200cm – Grigio – Microfibra di Poliestere Spazzolato – Lenzuolo Sotto con Angoli Elasticizzato

Descrizione prodotto

Il nostro lussuoso lenzuolo con angoli elasticizzati è un’ottima scelta da prendere in considerazione. Non solo offre una grande facilità d’uso, ma si integra bene con l’arredamento della stanza vestendo bene il letto. Il materiale in microfibra garantisce una grande morbidezza e traspirabilità, che permette all’utente di usarlo al meglio per un periodo prolungato. Inoltre, l’elastico a tutto tondo sul lenzuolo lo rende facilmente adattabile al materasso, conferendo al letto un bell’aspetto rifinito che contribuisce a migliorare il fascino generale della stanza. Il lenzuolo con angoli è disponibile in più misure, in modo da poter fare la scelta giusta in base alle esigenze.

Tessuto Morbido e Traspirante

Portate un’atmosfera morbida e accogliente nel vostro letto con il nostro lenzuolo in microfibra spazzolato, che è stato progettato pensando al vostro comfort. È realizzato con i migliori filati in microfibra spazzolata per creare un nuovo standard di morbidezza e traspirabilità, rendendo davvero difficile alzarsi dal letto la mattina. Non solo, questo lenzuolo ha una texture felpata e può essere pulito in modo rapido e comodo attraverso un lavaggio in lavatrice.

Resistente al Restringimento e non Sbiadisce

Il nostro lenzuolo è prodotto con un tessuto resistente e durevole che mantiene la luminosità e la forma complessiva del lenzuolo per gli anni a venire. La natura resistente al restringimento del lenzuolo permette al telo di mantenere la sua forma anche dopo l’esecuzione di più cicli di lavaggio. Poiché il materiale in microfibra viene lavorato per renderlo resistente al restringimento dopo il lavaggio e allosbiadimento, aumenta la longevità del lenzuolo mantenendolo in ottime condizioni. Date un aspetto liscio e rifinito al vostro letto e godetevi una notte di sonno beato con questo lenzuolo aderente in dotazione.

Istruzioni per la cura

Le comuni lavatrici e asciugatrici possono essere utilizzate per una facile cura e lavaggio del lenzuolo. Si consiglia il lavaggio a mano o in lavatrice in acqua fredda con un detergente delicato. Il lavaggio ad alta temperatura fa espandere le microfibre, liberando lo sporco intrappolato e le micro particelle. Se si lava a mano, utilizzare una spazzola a setole morbide se necessario – risciacquare accuratamente.

Asciugare all’aria è la cosa migliore per l’asciugatura, poiché le microfibre si asciugano relativamente rapidamente. Tuttavia, se si prevede di utilizzare l’asciugatrice, impostarla a temperatura bassa o senza calore.

Non utilizzare ammorbidenti per tessuti in quanto intasano gli spazi aperti in microfibra rendendo il tessuto inutile. Inoltre, non lavate la microfibra con un asciugamano di spugna o con materiale che sparge molta lanugine. Lavatele separatamente o con materiale come jeans o t-shirt che non perdono lanugine.

Microfibra di Poliestere Spazzolato – il tessuto in microfibra spazzolato rende il lenzuolo aderente eccezionalmente morbido, liscio e confortevole che ti tiene al caldo in inverno e al fresco durante le estati

Elastico a tutto giro- l’elastico a tutto giro utilizzato nel lenzuolo lo fa aderire facilmente al materasso, dando una bella finitura al letto

Resistente al restringimento e allo sbiadimento – il materiale in microfibra viene lavorato per renderlo resistente a qualsiasi ritiro e allo scolorimento che aumenta la longevità del lenzuolo mantenendolo in ottime condizioni

Istruzioni per la cura – lavare in lavatrice, asciugare o stirare a bassa temperatura; non candeggiare

12,99 €