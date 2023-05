Utopia Bedding – Lenzuola Una Piazza e mezza – Spazzolata Microfibra – Lenzuola e Federe (Stampate Blu Navy, Double)

Descrizione prodotto

Set Completo

Vesti il tuo letto sontuosamente con questo set di lenzuola in microfibra a tinta unita, disponibile in 3 diverse misure (Singolo, Una Piazza e Mezza, Piazze Francese e Matrimoniale) e 2 diversi colori (Bianco e Grigio). Ogni set contiene un lenzuolo piatto, un lenzuolo su misura, e due federe ad eccezione di Single che ha una federa.

Caratterizzato da una trama semplice, queste lenzuola solide si coordinano facilmente con il vostro set di biancheria da letto esistente. Ora è possibile acquistare comodamente biancheria da letto di base in un unico pacchetto piuttosto che acquistare ogni articolo separatamente. Spesso è vantaggioso comprare un set di lenzuola piuttosto che comprare tutto separatamente.

Tessuto Morbido e Traspirante

Con il nostro set di lenzuola in microfibra spazzolata, portate il tatto morbido e accogliente sul vostro letto. Il nostro set di lenzuola classico è stato progettato pensando al vostro comfort. Realizzato con i migliori filati in microfibra spazzolata, questo set di lenzuola crea un nuovo standard di morbidezza e traspirabilità che rende davvero difficile alzarsi dal letto la mattina. Non solo, queste lenzuola morbidissime hanno una consistenza morbida e possono essere pulite velocemente e comodamente con un lavaggio in lavatrice. Questi set di lenzuola sono efficaci per le persone che soffrono di allergie perché respingono gli acari della polvere e forniscono anche una superficie di sonno fresca e morbida, priva di allergeni.

Resistente Alle Macchie

Il nostro set di lenzuola è sapientemente realizzato con un tessuto resistente e durevole che mantiene la luminosità e la forma complessiva del lenzuolo per gli anni a venire. La fitta trama della microfibra fa sì che i liquidi si posino sulla superficie del tessuto per un breve periodo di tempo invece di bagnarlo immediatamente. Questo lo rende altamente resistente alle macchie. Se riuscite a pulire il liquido prima che penetri nel tessuto, sarà come se nulla si fosse mai rovesciato sui vostri mobili. Inoltre, il materiale in microfibra è lavorato in un modo che rende il set di fogli resistente alle scolorimento e macchie. Con questo set di lenzuola, sperimentate una finitura liscia del vostro letto e una notte di sonno felice con questo set di lenzuola.

Istruzioni per la Cura

Le comuni lavatrici e asciugatrici possono essere utilizzate per una facile manutenzione e lavaggio di questo set. Si consiglia di lavare a mano o in lavatrice in acqua freddo con un detergente delicato. Il lavaggio ad alta temperatura fa espandere le microfibre, rilasciando lo sporco e le micro particelle intrappolate. In caso di lavaggio a mano, utilizzare, se necessario, una spazzola a setole morbide – risciacquare abbondantemente.

L’asciugatura all’aria è l’ideale perché la microfibra si asciuga relativamente in fretta. Tuttavia, se si prevede di utilizzare l’asciugatrice, impostarla a fuoco basso o a calore nullo. Questa impostazione utilizza meno acqua per il lavaggio, meno percentuale di prodotti chimici e consuma meno energia per l’asciugatura. Oltre a questo, è pretrattato per evitare qualsiasi restringimento dopo il lavaggio.

MICROFIBRA DI POLIESTERE SPAZZOLATA – Il tessuto in microfibra spazzolato rende il set di lenzuola eccezionalmente morbido, liscio e confortevole che ti tiene al caldo in inverno e al fresco durante l’estate.

ELASTICO A TUTTO TONDO – L’elastico a tutto tondo utilizzato nel lenzuolo con angoli lo rende facilmente adattabile al materasso, dando una bella finitura al letto.

RESISTENTE AL RESTRINGIMENTO E ALLO SCOLORIMENTO – Il materiale in microfibra è lavorato per renderlo resistente al restringimento e allo scolorimento che aumenta la longevità del set mantenendolo in ottime condizioni.

ISTRUZIONI PER LA CURA – Lavare in lavatrice, asciugare o stirare a bassa temperatura; non candeggiare.

17,99 €