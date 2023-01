Utopia Bedding Invernale Piumone – Piumino Una Piazza e Mezza – Piuminio Letto Una Piazza e Mezza – Trapunta Una Piazza e Mezza – 100% Microfibra in Fibra Cava (Bianco, 200 x 200 cm – 350 gsm)

Descrizione prodotto

Esperienza di sonno celeste

Il nostro Alternative Comforter in fibra Siliconata morbida vi offre un’esperienza di sonno celeste. Coccolatevi con questo soffice e vaporoso piumino a forma di nuvola con fibra riempito per concedervi un sonno felice. Non stupitevi se avrete il sonno pesante anche durante la vostra sveglia. Il nostro piumino promette un sonno di qualità per le vacanze.

Questo comforter ha anche le caratteristiche di un piumino. Il piumino si inserisce comodamente all’interno di un copripiumino che può essere rimosso e lavato quando necessario. Con il copripiumino, puoi anche cambiare rapidamente e facilmente l’aspetto del tuo letto e della tua camera senza dover ridipingere completamente.

Modello Classico Trapuntato a Quadri e con Rifiniture Bordi in Sbieco

Concedetevi un sonno tranquillo circondati dal calore del nostro eccelso piumino letto con trapunta a quadri. Il nostro classico motivo a quadri con i robusti profili in sbieco crea pareti tra gli strati superiore e inferiore, evitando che il riempimento in poliestere si attacchi e si sposti. L’imbottitura rimane anche uniformemente distribuita su di voi, fornendo una superficie nuvolosa uniforme per un sonno felice in qualsiasi clima.

Le finiture con profilo in sbieco sulle cuciture aggiunge inoltre una maggiore durata complessiva del piumino. Il nostro piumino bianco in piuma d’oca alternativa gonfia per sollevare più pienamente garantisce un’esperienza di sonno paradisiaco che non è seconda a nessuno.

Densità

Un comfort squisito tutto l’anno vi aspetta con il nostro comforter in fibra siliconica morbida riempito in piuma d’oca., questo piumino raggiunge un perfetto equilibrio tra calore e comfort. Vi terrà caldo in inverno e fresco in estate, e meglio di tutti si spumeggia incredibilmente. Questo vi dara’ una sensazione accogliente e il sonno più rilassante di notte. Inoltre, consente di rifare il vostro letto facilmente al mattino.

Tessuto morbido e traspirante

Questa trapunta splendidamente realizzata ti regala una sensazione morbida e accogliente mentre dormi. Inutile dire che le trapunte sono un bene molto necessario in ogni casa per la pace e la tranquillità che derivano da un sonno adeguato.

oostri piumoni interamente naturali, al 100% di fibra vergine, sono freschi, morbidi e traspiranti. Questo piumino coccoloso permette di dormire in tutta tranquillità senza preoccuparsi degli occhi che colano o del naso che cola.

Istruzioni per la cura

Lavare il piumino con la macchina in posizione leggera o delicata con due cicli di risciacquo, utilizzando acqua fredda. Aggiungi una piccola quantità di detergente tutto naturale. Troppo sapone può rovinare la parte inferiore, quindi usalo con moderazione. Asciuga il piumino in un’asciugatrice di capacità extra alla temperatura più bassa possibile. Ci vorranno 2-3 ore, ma assicurati che il piumino sia completamente asciutto.

Realizzato con materiali ultra morbidi con imbottitura in fibra di silicone da 350 g/m² che offre una sensazione di comfort superiore e accogliente per tutta la notte!

Le quattro linguette angolari rendono super facile indossare qualsiasi copripiumino e fissare il piumino in posizione

Lavare in lavatrice con ciclo delicato con acqua fredda, asciugare all’aria o asciugare in asciugatrice a bassa temperatura quando necessario

I nostri piumini/trapunte sono consigliati per l’autunno e l’inverno per ambienti con temperature da medie a fredde