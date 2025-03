Utilizzare Ogni Parte: Dalle Foglie ai Fiori

A marzo, i fiori di tarassaco nei prati segnalano l’arrivo della primavera, rendendo questo periodo ideale per raccogliere questa erba salutare. Le foglie di tarassaco, sia tenere che più mature, possono essere utilizzate in vari piatti, grazie a tecniche che ne attenuano il gusto amarognolo.

Una ricetta è quella delle linguine con pesto di tarassaco e carote croccanti, che richiede ingredienti come linguine, foglie di tarassaco, spinaci, carote e pomodori secchi. La preparazione include la cottura degli spinaci, la realizzazione di un pesto con aglio, mandorle e parmigiano e infine, la cottura delle linguine che verranno condite con questo pesto e accompagnate da un mix di carote e pomodori secchi.

Un’altra proposta è la zuppa di tarassaco, ceci e riso basmati ai carciofi. Gli ingredienti principali sono ceci, patate, tarassaco, scalogni e carciofi. Questo piatto richiede la rosolatura degli scalogni, l’aggiunta degli altri ingredienti e una lunga cottura con brodo vegetale.

Infine, per una preparazione più rustica, si può realizzare una torta salata di pasta fillo al tarassaco con finocchi e scamorza. In questo caso, si brasano i finocchi e si mescolano con le foglie di tarassaco, unendo il tutto a uova e scamorza prima di cuocere in forno.

In aggiunta, è possibile preparare uno sciroppo ai fiori di tarassaco, ideale per dolcificare bevande o dessert. Questo consiste nel fare bollire i fiori in acqua con limone e zucchero fino a ottenere una consistenza sciropposa. Le preparazioni con tarassaco presentano così un’ottima opportunità per gustare piatti sani e saporiti.