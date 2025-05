Utilizzare l’Intelligenza Artificiale per Trovare Opportunità Professionali

La ricerca di lavoro è un’attività fondamentale che coinvolge milioni di persone, in un contesto produttivo in continua evoluzione. L’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un tutor prezioso, guidando gli utenti nella loro ricerca occupazionale. Diverse aziende, come Google, LinkedIn e Salesforce, hanno sviluppato strumenti AI per supportare chi cerca nuove opportunità professionali.

Google ha lanciato Career Dreamer, un’app che aiuta a bilanciare le proprie competenze in un “viaggio guidato” tra le opzioni lavorative. L’AI analizza esperienze, formazione e interessi, proponendo professioni compatibili e dettagli su requisiti formativi e opportunità retributive. LinkedIn offre Next Role Explorer, utile per la mobilità interna, suggerendo ruoli che i dipendenti potrebbero ricoprire nella loro azienda, mostrando anche le competenze da sviluppare.

Salesforce ha creato Career Connect, integrato in Slack, dove i dipendenti possono esplorare posizioni aperte compatibili con le loro competenze, senza uscire dall’ambiente di lavoro. In questo modo, l’AI non solo è un supporto nella ricerca di lavoro, ma valorizza anche il lavoro umano, aiutando le persone a reinventarsi in base alle nuove esigenze del mercato.

In un periodo in cui l’AI è spesso vista come una minaccia per l’occupazione, è interessante osservare come possa diventare un alleato prezioso nella scoperta di nuove opportunità professionali. Con l’obiettivo di guidare i lavoratori verso il futuro, l’intelligenza artificiale offre loro una mappa chiara delle possibilità, favorendo la competitività nel mercato del lavoro attuale.