Utilizzare la fotocamera dello smartphone come webcam: guida pratica e semplice

Gli smartphone dispongono di fotocamere avanzate, che offrono una qualità migliore rispetto alle webcam integrate nei portatili e a molte webcam esterne. Pertanto, utilizzare uno smartphone come webcam è un’opzione vantaggiosa. Esistono diverse soluzioni, comprese applicazioni gratuite, per utilizzare il proprio smartphone come webcam.

Su Windows non ci sono funzionalità per utilizzare lo smartphone come webcam, quindi è necessario usare una soluzione di terze parti. Reincubate Camo è una delle migliori opzioni, compatibile con Android 7.0 e versioni successive, iOS 12 e successivi, Windows 7 a 64 bit e macOS 10.13. Per utilizzare Camo, installate l’app sia sul computer che sullo smartphone, avviate entrambe e concedete accesso a fotocamera e microfono. Collegate il telefono al PC tramite Wi-Fi, scansionando un codice QR, oppure tramite cavo USB, attivando eventualmente il debug USB. Una volta configurato, impostate Camo come sorgente video nelle applicazioni di videochiamata.

Se possedete un iPhone e un Mac, potete sfruttare la funzione Fotocamera Continuity di Apple. Questa funzione è disponibile su macOS 13 e iOS 16. Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano connessi allo stesso account iCloud e che Wi-Fi e Bluetooth siano attivi. Attivate la Fotocamera Continuity nelle impostazioni e posizionate l’iPhone vicino al Mac con le fotocamere rivolte verso di voi. Aprite un’app di videochiamata sul Mac e macOS selezionerà automaticamente l’iPhone come sorgente video. Se non accade, verificate la posizione dell’iPhone e assicuratevi che la batteria sia carica. Utilizzate un cavo per mantenere l’iPhone carico durante l’uso.