Utilità della Chat e Impossibilità di Nascondere il Pulsante

Nella sezione DM di Instagram è stato introdotto un nuovo pulsante, il Meta AI, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Meta. Questo strumento, disponibile anche su WhatsApp e Facebook Messenger, utilizza il modello AI Llama 3.2 per migliorare le interazioni con gli utenti attraverso il linguaggio naturale. Attualmente, non esiste un metodo ufficiale per disattivare o rimuovere il pulsante. Secondo Meta, l’assistente non accede ai contenuti delle conversazioni private, ma offre risposte solo quando viene attivato manualmente.

Cliccando sull’icona del Meta AI, si accede a una chat che consente di porre domande, chiedere chiarimenti o ricevere aiuto nella scrittura. Tra le funzionalità disponibili vi sono la generazione e modifica di testi, suggerimenti di alternative stilistiche e riscrittura di frasi o paragrafi. Questo rende Meta AI uno strumento utile per migliorare post, rispondere a messaggi in modo più efficace o trovare ispirazione per descrizioni.

Nonostante le sue potenzialità, Meta AI è ancora in fase di sviluppo e presenta alcune limitazioni, come l’incapacità di accedere a contenuti multimediali o di leggere messaggi non attivati esplicitamente. Non è previsto l’uso dei contenuti privati degli utenti per addestrare l’IA, a meno che non venga fornito esplicitamente il consenso.

Per eliminare la chat con Meta AI su Instagram, gli utenti devono seguire questi passaggi: aprire l’app, fare login, cliccare sull’icona della casa e sull’aeroplano di carta, poi scorrere la chat Meta AI e selezionare il pulsante per eliminarla. La possibilità di disattivare il pulsante potrebbe essere considerata in futuro, ma attualmente, la sua presenza può essere ignorata.