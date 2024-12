Usyk-Fury nella storia, l’intelligenza artificiale arbitra il match

Il rematch tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury si preannuncia storico, non solo per il confronto tra i due campioni della boxe, ma anche per l’introduzione di un’innovazione unica: l’uso dell’intelligenza artificiale nel giudizio dell’incontro. L’annuncio è stato fatto dallo sceicco Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita. Questa sarà la prima volta che l’AI gioca un ruolo, seppure in forma sperimentale, nella valutazione di un incontro di boxe. Sebbene il verdetto finale dipenderà esclusivamente dai tre giudici, i dati raccolti dall’intelligenza artificiale offriranno un’analisi dettagliata e contribuiranno a uno studio futuro sui risultati e le scelte dei giudici.

L’AI, progettata per eliminare errori umani, elaborerà le informazioni dopo ogni round per fornire un riscontro sulle performance dei pugili. Sarà interessante osservare quelle che saranno le differenze tra il giudizio umano e quello della macchina. Inoltre, ci si interroga su come queste differenze possano rivelare le ragioni dietro le decisioni dei giudici.

Il primo incontro tra Usyk e Fury si è svolto a maggio, con Usyk vincitore per split decision, un risultato che lo ha proclamato campione indiscusso dei pesi massimi per la prima volta dal 1999, anno in cui Lennox Lewis detenne lo stesso titolo. Il rematch, previsto alla Kingdom Arena di Riyadh, offre a Usyk l’opportunità di confermare la sua posizione di numero uno nel panorama della boxe mondiale, sfida che lo vedrà confrontarsi con Fury, uno dei più acclamati pugili nella storia recente.

La sperimentazione dell’AI nel pugilato potrebbe aprire nuove strade per la valutazione degli incontri e potrebbe diventare parte integrante delle future competizioni, a meno che non si verifichino discrepanze significative tra i giudizi umani e quelli artificiali. Guardando al futuro, questo esperimento rappresenta un passo innovativo per il mondo della boxe, promettendo di trasformare la comprensione e l’applicazione del giudizio nei match, influenzando così il modo in cui vengono valutate le prestazioni dei pugili.