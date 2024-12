Usyk-Fury 2, verso il rematch. L’ucraino: “Combatto per i soldati”

Gran finale per la boxe: il 21 dicembre 2024 si svolgerà il rematch tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury, un incontro molto atteso. Usyk, campione indiscusso dei pesi massimi e primo dal 1999 a dettare questo titolo, dovrà difendere il suo trono conquistato all’inizio dell’anno. Il match avrà luogo alla Kingdom Arena di Riyadh, Arabia Saudita.

Usyk, con un record di 22 vittorie e 14 KO, ha un ruolo significativo nel suo Paese attualmente in guerra con la Russia. Il pugile ha dichiarato di combattere non solo per il titolo, ma anche per l’Ucraina: “Ho parlato con i soldati ucraini e voglio raccontare la loro storia”. Ha descritto la comunicazione tra le truppe al fronte e quelle in seconda linea, sottolineando la serietà delle conversazioni riguardo alla guerra, che poi si sono trasformate in esultanza al sapere che Usyk era il campione indiscusso.

Il rematch si presenta con toni più distesi rispetto al primo incontro, caratterizzato da insulti e polemiche da parte di Fury. Usyk ha notato un cambiamento nel comportamento di Fury, che ora parla meno di prima. Il pugile ucraino ha affermato di non provare rabbia nei confronti dell’avversario, ma solo rispetto. Per Fury, il match di maggio rappresentava la prima sconfitta in carriera e ora avrà la possibilità di cercare una rivincita, mentre Usyk combatte per confermarsi campione.

Il rematch Usyk-Fury sarà visibile su Dazn, il servizio di streaming, che trasmetterà l’evento in diretta e in pay-per-view. La trasmissione avrà inizio alle 16:30 con l’undercard e il main event è previsto dalle 19:00, con il commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran. Il match rappresenta non solo un confronto tra due grandi pugili, ma anche una risonanza per il contesto attuale, con Usyk che porta sulle spalle le speranze di un intero Paese in difficoltà.