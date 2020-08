“La situazione diventa sempre più kafkiana e imbarazzante per tutti. Hanno deciso di continuare a tenere segreti questi atti, ma non è detto fino al 2029, quando scadono i 15 anni in cui finisce il segreto di Stato. A quella data, infatti, il presidente del Consiglio potrà di nuovo prorogare il mantenimento del segreto, quindi finiremo alle calende greche”. A dirlo all’AdnKronos è l’ex senatore Carlo Giovanardi, membro dell’associazione “Verità per Ustica”, a proposito della lettera indirizzata a Giuliana Cavazza, presidente onoraria della stessa associazione, nella quale Palazzo Chigi afferma che rendere pubbliche le note del colonnello Stefano Giovannone, capocentro del Sismi in Libano dal 1973 al 1982, che nei giorni prima della strage avvertiva il governo italiano degli imminenti pericoli che correva il nostro Paese soprattutto per mano dell’Fplp, arrecherebbe “un grave pregiudizio agli interessi della Repubblica”.

