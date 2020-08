“Sono tre anni che queste persone continuano a diramare la stessa notizia, le stesse banalità e le stesse menzogne. Quelli sono incartamenti relativi a un’altra vicenda e che hanno dei livelli di segretezza previsti dalla legge, e se contenessero elementi relativi ad Ustica sarebbero già stati consegnati, da direttiva Renzi, all’Archivio di Stato, e sarebbero, dunque, visibili. Ma proprio perché non contengono nessun elemento relativo alla vicenda di Ustica, stanno lì e seguiranno il loro corso”. Lo afferma, parlando con l’AdnKronos, Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti vittime della strage di Ustica, commentando la lettera indirizzata da Palazzo Chigi a Giuliana Cavazza, presidente onoraria dell’associazione ” Verità per Ustica”, nella quale, come riporta La Stampa, si afferma che rendere pubbliche le note del colonnello Stefano Giovannone, capocentro del Sismi in Libano dal 1973 al 1982, che nei giorni prima della strage avvertiva il governo italiano degli imminenti pericoli che correva il nostro Paese soprattutto per mano dell’Fplp, arrecherebbe “un grave pregiudizio agli interessi della Repubblica”.

Fonte