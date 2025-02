“Uso solo queste ormai” Il prezzo delle scarpe futuristiche di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, showgirl e influencer, ha recentemente mostrato il suo amore per le Sneakers Yeezy Foam Runner di Adidas, un modello iconico e riciclabile che combina design unico e comfort. Queste scarpe non solo rappresentano un accessorio di moda, ma sono diventate simbolo di una nuova tendenza nel mondo delle calzature, molto ricercate dal pubblico.

Attualmente residente a Los Angeles, Canalis ha un forte legame con l’Italia e torna spesso a trovare la sua famiglia. Dopo la fine del suo matrimonio con Brian Perri, ha intrapreso una nuova relazione e vive una vita dinamica, caratterizzata da avventure all’aria aperta e momenti con la figlia Skyler. Pur mantenendo un tocco di eleganza, Elisabetta predilige uno stile di moda comodo per la sua vita quotidiana.

Le Yeezy Foam Runner, presentate per la prima volta al Fast Company Innovation Festival, sono state create in collaborazione con il rapper Kanye West. Queste scarpe innovative e sostenibili sono realizzate con una schiuma speciale derivata dalle alghe, presentano una struttura senza lacci e un design con aperture per migliorare la ventilazione.

Il modello scelto da Canalis non è monocolore, ma vanta un interessante gioco di tonalità grigie su una base scura, creando un effetto marmorizzato molto apprezzato. La loro forma futuristica le rende distintive, quasi come provenissero da un’epoca futura. Tuttavia, a causa della loro popolarità, le Yeezy Foam Runner sono andate rapidamente sold out dopo il lancio e ora sono disponibili su siti di rivendita a prezzi che variano dai 200 ai 300 euro. Elisabetta ha dichiarato di aver trovato nella loro comodità un motivo per non voler più indossare altri modelli sportivi.