12.9 C
Roma
martedì – 11 Novembre 2025
Salute

Uso dei farmaci in Italia: analisi del Rapporto OsMed 2024

Da stranotizie
Uso dei farmaci in Italia: analisi del Rapporto OsMed 2024

Il Rapporto OsMed 2024, redatto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), offre un’analisi dettagliata sull’uso dei medicinali in Italia, evidenziando alcune tendenze preoccupanti.

Nel 2024, il consumo medio giornaliero di farmaci pro capite è stato di circa 1,9 dosi ogni 1.000 abitanti, con quasi 2 miliardi di confezioni distribuite. Il 70,8% di questo consumo è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Le categorie terapeutiche con il maggiore utilizzo includono i farmaci per il sistema cardiovascolare, che occupano il primo posto per dosi giornaliere, seguiti dai medicinali per l’apparato gastrointestinale e metabolico. In termini di spesa del SSN, i farmaci anti-cancro e immunomodulatori risultano i più costosi.

Si osserva un considerevole aumento nell’uso di nuovi farmaci anti-obesità, come gli analoghi del Glp-1, tra cui la semaglutide. Questo ha portato a una spesa pubblica totale per gli antidiabetici di 1,642 miliardi di euro, con un incremento del 13,2% rispetto all’anno precedente.

Un dato preoccupante riguarda i minori: nel 2024, circa 4,6 milioni di bambini e adolescenti (0-17 anni), che rappresentano la metà della popolazione pediatrica, hanno ricevuto almeno una prescrizione. In particolare, l’uso di farmaci psicotropi tra i più giovani è più che raddoppiato in un decennio, passando dallo 0,26% nel 2016 allo 0,57% nel 2024. I farmaci più prescritti sono antipsicotici, antidepressivi e medicinali per l’ADHD, con un incremento di utilizzo che cresce con l’età.

Nonostante questa crescita post-pandemia, Aifa sottolinea che l’uso di psicofarmaci in Italia rimane significativamente inferiore rispetto ad altre nazioni europee ed extra-europee.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Evelina Sgarbi denuncia il padre in tv: dignità calpestata
Articolo successivo
Campania al voto: l’UDC per un futuro migliore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.