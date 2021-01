Johnson&Johnson, da cui l’Unione Europea ha acquistato 400 milioni di dosi di vaccino, ha pubblicato i risultati delle sue sperimentazioni. L’efficacia complessiva è del 66% (Moderna e Pfizer arrivano al 95%). Ma i dati variano molto a seconda dei vari paesi in cui i test sono stati condotti. E delle varianti che vi circolano. Se negli Stati Uniti, dove i ceppi sudafricano e brasiliano non sono ancora prevalenti, il vaccino proteggerebbe il 72% delle persone, la percentuale cala fra i volontari in America Latina (66%) e in Sudafrica (57%). Anche Novavax, poche ore fa, ha pubblicato dei dati molto discrepanti, con un’efficacia complessiva dell’89% che cala al 60% nel braccio di sperimentazione sudafricano. Il tema delle varianti che inficiano l’efficacia dei vaccini si sta confermando come uno dei più preoccupanti di questo momento.