Uscite imperdibili di ottobre: docuserie NBA e thriller italiani

Tra le novità del mese, spicca la docuserie su Prime Video dedicata ad Allen Iverson, prodotta da Shaquille O’Neal, Stephen Curry ed Erick Peyton.
Con l’arrivo dell’autunno, le piattaforme streaming presentano diverse nuove serie, tra cui tre produzioni italiane molto attese. Netflix lancia il teen drama Riv4li, mentre Sky propone Petra, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Ma l’attesissima serie su Netflix è senza dubbio Il mostro, realizzata da Stefano Sollima, che tratta gli omicidi del “mostro di Firenze”. Anche Prime Video si fa notare con la docuserie Allen Iv3rson, un ritratto della leggenda del basket, mentre Paramount+ risponde con la quarta stagione di Mayor Of Kingstown, un cult con Jeremy Renner.
Tra le nuove uscite, Riv4li racconta di una scissione tra due gruppi di studenti in una scuola media, affrontando temi come l’identità e l’inclusione. Seguono Dudes, una serie su quattro amici che rivedono i loro ruoli maschili, e la terza stagione di Monster, incentrata su Ed Gein, un famoso serial killer. The New Force esplora la lotta di donne ufficiali di polizia in Svezia negli anni ’50, mentre I desideri del genio racconta la storia di una giovane donna che deve affrontare le conseguenze dei suoi desideri.
Continuano le proposte con Boots, che narra le difficoltà di un adolescente gay negli anni ’90, e Romantic Anonymous, una commedia romantica su due persone affette da fobie sociali.
Infine, il 22 ottobre debutterà Il mostro, che segue le indagini sugli omicidi avvenuti in Toscana, mentre il 23 sarà la volta di Nobody Wants This, una serie che esplora una relazione interetnica.