Uscite discografiche di luglio, agosto e settembre 2025

L’industria musicale si prepara a un’estate ricca di nuove uscite discografiche. Di seguito, un elenco delle release più attese nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025.

Il mese di luglio si apre con una serie di album molto interessanti. Il 4 luglio, Icy Subzero, Melons, Shablo, Kesha e Kae Tempest presenteranno i loro nuovi lavori. Il giorno successivo, il 11 luglio, sarà il turno di Justin Bieber, Burna Boy, Kokoroko, GIVĒON, Jovanotti e Niky Savage, con una variegata offerta musicale. Il 18 luglio, artisti come Styx e We Are Scientists faranno il loro debutto con nuovi album, proseguendo il 25 luglio con Paul Weller e Madonna.

Agosto porta con sé altre attese novità. Dardust aprirà il mese con “Urban Impressionism” il 1° agosto. Il 8 agosto, Good Charlotte e Jonas Brothers sveleranno le loro ultime produzioni. Il 15 agosto, i Maroon 5 rilasceranno “Love Is Like”, mentre Laufey e Ava Max seguiranno il 22. Concludendo il mese, il 29 agosto sarà il turno di Sabrina Carpenter e The Hives.

Settembre si annuncia altrettanto ricco. Il 5 settembre, Suede farà ritorno con “Antidepressants”, mentre Ed Sheeran presenterà “Play” il 12. Il mese culminerà il 26, quando Mariah Carey pubblicherà “Here for It All”.

Queste uscite promettono di accontentare una vasta gamma di gusti musicali, segnando un periodo vibrante per tutti gli amanti della musica.