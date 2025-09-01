Uscite di settembre: novità Sky e NOW da non perdere

Arriva un nuovo mese e Sky e NOW ampliano il loro catalogo con diverse novità. Ecco tutte le uscite programmate per settembre.

Si inizia l’8 settembre con la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, che continua a seguire le avventure di Carol e Daryl nel loro viaggio verso casa. Ogni tentativo di tornare indietro porta a percorsi sempre più complessi e incerti, mentre affrontano gli effetti devastanti dell’apocalisse.

Il 9 settembre è la volta della quinta stagione di The Equalizer, in cui Robyn McCall, interpretata da Queen Latifah, deve affrontare nuove sfide per proteggere chi non ha voce. Senza Mel e Marcus, Robyn è costretta a ricostruire fiducia e alleanze in un contesto pieno di pericoli.

Il 15 settembre debutta Outlander: Blood of My Blood, prequel che esplora le origini delle famiglie Fraser e Beauchamp. La storia si concentra su Ellen MacKenzie e Brian Fraser, genitori di Jamie, e su Julia e Henry Beauchamp, i futuri genitori di Claire. Le due coppie devono affrontare sfide impreviste e le complessità del loro tempo.

Infine, il 24 settembre si conclude il mese con il medical drama The Pitt. La serie ruota attorno al dottor Michael “Robby” Robinavitch e il suo team, impegnato a fronteggiare le difficoltà nel sovraffollato pronto soccorso di Pittsburgh, mentre lottano tra burocrazia e urgenza medica.

Le uscite di settembre includono anche: Babygirl (1 settembre), Lego Masters (2 settembre), Sonic 3 – Il film (7 settembre), X Factor 2025 (11 settembre), e molti altri titoli fino alla fine del mese.