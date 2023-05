uscita, tracklist e nuovo album

Elettra Lamborghini, Elettraton: la data d’uscita e la tracklist del nuovo album dell’ereditiera più amata dagli italiani.

Un regalo di compleanno coi fiocchi per Elettra Lamborghini. Il 17 maggio, giorno in cui ha compiuto 29 anni, l’ereditiera più amata dagli italiani ha voluto condividere con i fan una delle notizie più belle della sua carriera: sta per arrivare il suo secondo album di inediti. Un annuncio straordinario che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. S’intitola Elettraton, ed è in arrivo in un altro giorno decisamente particolare, di festa per l’Italia intera. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini riparte da Elettraton

A distanza di diversi anni dal suo debutto discografico, dopo essersi goduta non solo la partecipazione a Sanremo, ma anche una serie di hit estive di grandissimo successo, la cantante ha scelto di rituffarsi ufficialmente nel mondo della musica.

Elettra Lamborghini

In effetti l’avevamo persa di vista negli ultimi tempi, impegnata soprattutto in televisione prima come opinionista di alcuni reality show, poi come conduttrice di programmi come Only Fun – Comico Show. Impegni alternativi che non l’hanno distolta dalla musica, come dimostrato dall’annuncio arrivato in queste ore. Elettraton è infatti il suo nuovo album, in arrivo in una data da segnare con un circoletto rosso sul calendario: il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

La tracklist di Elettraton

Reduce dai successi estivi di Pistolero e di Caramello, brano pubblicato nel 2022 insieme a Rocco Hunt, Elettra non ha ancora svelato i dettagli sulla tracklist del suo nuovo album. Non è ancora possibile quindi essere certi che al suo interno troveremo i tanti singoli pubblicati negli ultimi anni.

Dopo aver lanciato l’album Twerking Queen e aver partecipato a Sanremo, infatti, la cantante non è rimasta ferma. Nel 2020 ha pubblicato La isla con Giusy Ferreri, seguita dagli altri due tormentoni già annunciati, prima di ripresentarsi sulle scene il 31 marzo 2023 con Delincuente, in collaborazione con Boro Boro, altro campione del reggaeton all’italiana. Di questo il post con l’annuncio e la copertina di Elettraton: