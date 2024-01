Uscita non definitiva per Beatrice: l’indiscrezione di FanPage

Beatrice Luzzi oggi è uscita dalla Casa del Grande Fratello in seguito alla scomparsa del padre. Stando però a delle indiscrezioni arrivate a FanPage, il suo ritiro potrebbe non essere definitivo. Insomma, gli autori sarebbero ben che felici se l’attrice, passato il periodo di lutto, decidesse di rientrare nella Casa.

“Secondo quanto rivelato da alcune fonti a Fanpage.it” – si legge sul portale – “l’uscita della concorrente non sarebbe ancora da ritenersi definitiva. Dunque, una volta vissuto questo momento di estremo dolore circondata dai suoi affetti, l’attrice potrebbe decidere di tornare in gioco. Un caso per certi versi simile accadde nel 2021, quando Dayane Mello apprese della morte del fratello Lucas. In quel caso, la concorrente – che aveva conquistato il pubblico – decise di rientrare”.

[In realtà Dayane Mello non lasciò mai la casa, ndr]. La gieffina brasiliana, dopo aver appreso della morte del fratello 26enne causato da un incidente stradale, decise di restare in casa e di assentarsi solo mezza giornata per assistere in videochiamata ai funerali. L’uscita fatta nei pressi della Casa – presumibilmente negli uffici degli autori – dato che era febbraio 2021 e le regole della pandemia imponevano zero contatti col mondo esterno, pena quarantena di ben tre settimane.

Beatrice Luzzi deciderà di rientrare in gioco passato il periodo del lutto? La decisione è personale ed è presto fare previsioni a riguardo .