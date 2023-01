uscita e tracklist della compilation di Radio Italia

Radio Italia Love 2023: uscita e tracklist della nuova compilation dedicata agli innamorati, con il meglio della musica italiana.

Il 2023 è appena cominciato, ma tra qualche settimana sarà già tempo di dedicarsi all’amore. San Valentino si avvicina ad ampi passi, e per non farsi trovare impreparata, Radio Italia è pronta a pubblicare fin da subito la nuova compilation dedicata a tutti gli innamorati: Love 2023. Una raccolta unica di tutti i brani d’amore pubblicati dai grandi artisti italiani negli ultimi mesi, per una dedica romantica e attuale al proprio partner. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo doppio CD.

Love 2023: la compilation degli innamorati di Radio Italia

L’amore è sempre uno dei grandi temi affrontati dalla musica italiana. Tutti gli artisti, dai cantautori impegnati alle giovani leve del rap, non mancano di pubblicare almeno una canzone d’amore all’anno, e molte di queste sono state riunite dagli esperti di Radio Italia Solomusicaitaliana all’interno della nuova compilation.

Love 2023

Due CD, 32 grandi hit italiane e una produzione firmata da Radio Italia. Love 2023 è un grandissimo regalo di San Valentino, ed è in arrivo già il 13 gennaio, al prezzo consigliato di 14,99 euro, distribuito da Sony Music. Ma quali canzoni conterrà? Ecco la tracklist completa.

La tracklist di Love 2023

Da Vasco a thasup e Tiziano Ferro, passando per Annalisa, Achille Lauro, Biagio Antonacci, e poi ancora Marracash, Fedez, Rkomi, Tananai e tutti gli altri. Non manca davvero nessuno tra i big della musica italiana in questa ricchissima compilation.

Questa la tracklist completa, divisa tra CD 1 e CD 2:

1 – Patto con riscatto di Vasco Rossi

2 – Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari

3 – Ok. Respira di Elodie

4 – Bellissima di Annalisa

5 – Se lo senti lo sai di Jovanotti

6 – Ti va di stare bene di Ultimo

7 – Caos di Fabri Fibra, Lazza e Madame

8 – Non lo dire a nessuno di Gazzelle

9 – Che sarà di Achille Lauro

10 – Occhi grandi grandi di Francesca Michielin

11 – La prima festa del papà di Tiziano Ferro

12 – Notti blu di Alessandra Amoroso

13 – Telenovela di Biagio Antonacci

14 – Chiamami dei Coma_Cose

15 – Senza di te di Fabrizio Moro

16 – Stella di mare di Cesare Cremonini

1 – Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni

2 – Bella fregatura di Ernia

3 – Importante di Marracash

4 – Crisi di stato di Fedez

5 – Ali di Irama

6 – Insuperabile di Rkomi

7 – Abissale di Tananai

8 – Normale di Giorgia

9 – Fluo di Sangiovanni

10 – Brividi di Blanco e Mahmood

11 – La teoria del caos di Nek

12 – Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti

13 – Easy di Baby K

14 – Come te nessuno mai di Elisa

15 – Heaven dei Boomdabash

16 – r()t()nda di thasup e Tiziano Ferro